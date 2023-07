Baririense é bronze nos Jogos Regionais

A baririense Laura Cintra Vinchi conquistou a medalha de bronze no salto em extensão nos 65° Jogos Regionais, disputados em Lençóis Paulista.

Nesta sexta-feira (21) ela saltou 4,22 metros. A atleta também teve um bom desempenho nos 100 metros rasos, ficando em 5° lugar, com 13,5 segundos.

Parabéns a Laura pelo ótimo resultado. Na foto ela está com a responsável pelo Setor Municipal de Esportes, Edmara Rainere, e com sua mãe, Alessandra Cintra.