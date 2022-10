Bariri: Prefeitura realiza premiação dos vencedores do sub-11 e sub-13 da Oeba

A 25ª Olimpíada Estudantil de Bariri segue até o dia 5 de novembro próximo, com competições entre as categorias sub-15 e sub-17 (Fotos: Silvana Paiva)

Aconteceu na terça-feira (25), a premiação das categorias sub-11 e sub-13 da 25ª Olimpíada Estudantil de Bariri, a OEBA 2022. O resultado é referente às disputas que ocorreram entre os dias 17 e 22 de outubro.

A cerimônia de premiação ocorreu na quadra Conrado Migliorini do Clube Municipal e contou com a presença do prefeito Abelardo Maurício Simões Filho, da diretora de Educação, Stefani Borges, da coordenadora do Setor de Esportes, Edmara Rainere, professores, pais e alunos. O prefeito Abelardinho fez a entrega das medalhas aos classificados.

Entre as escolas vencedoras de cada modalidade no categoria sub-11 estão: Coeba (queimada, cambio, xadrez masculino e tênis de mesa masculino); EMEF Rosa Benatti (Corrida masculino e futsal feminino): EMEF Euclydes (corrida feminino e xadrez feminino); e a EMEF Julieta (futsal masculino e tênis de mesa feminino.

Já na categoria sub-13, os vencedores foram: EM Masson campeão da queimada; EE Ephigênia na corrida masculino; e Coeba na corrida feminino.

Quanto ao total de medalhas, também separadas por categorias, a escola destaque no sub-11 foi a Euclydes com onze medalhas (uma de ouro, seis de prata e quatro de bronze), seguido da Coeba com oito medalhas (quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze), Julieta com três (duas de ouro e uma de prata), Rosa Benatti também com três (duas de ouro e uma de bronze) e Ângela com uma medalha (bronze).

Na categoria sub-13, a unidade escolar com maior número de medalhas é a Coeba com nove medalhas (três de ouro, três de prata e três de bronze), Masson com sete (duas de ouro, três de prata e duas de bronze), Joseane com quatro (uma de prata e três de bronze), Ephigênia três (duas de ouro e uma de bronze), Idalina duas (uma de ouro e uma de prata), Max também com duas (duas de ouro), SESI com uma (ouro) e Eurico também com uma (prata).

A 25ª Olimpíada Estudantil de Bariri, a OEBA 2022, segue até o dia 5 de novembro próximo, com competições entre as categorias sub-15 e sub-17.

Fonte: Prefeitura de Bariri