BARIRI: Prefeitura inicia treino funcional no Filengão

A partir desta segunda-feira (31 de julho), o Setor de Esportes , em parceria com a Diretoria de Ação Social, iniciou treino funcional no Centro de Lazer do Trabalhador Hemenegildo Filenga – Filengão, no Bairro do Livramento.

O treinamento é direcionado a homens e mulheres acima de 55 anos. As aulas ocorrem duas vezes por semana; às segundas, às 15h30, e às quintas, às 14h30, e são ministradas comandadas pela professora Alessandra Cintra.

Não é necessária nenhuma experiência prévia em esportes ou condicionamento físico. O treino ocorre na quadra poliesportiva do Filengão.

O treinamento funcional é uma modalidade que combina exercícios variados e divertidos, desenvolvendo habilidades físicas essenciais para o dia a dia, como equilíbrio, força e flexibilidade. (Fonte: Assessoria de Comunicação)