Bariri: Definidas semifinais do Municipal de Futebol

As semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2022 “José Reginaldo Pereira – Rê Berinjela” serão disputadas no domingo (4).

Os jogos acontecem no Estádio Farid Jorge Resegue.

Às 8h entram em campo RVA (1° grupo A) x Alagoas (2°grupo B). Em seguida, enfrentam-se Livramento (1°grupo B) x Brasil 500 (2°grupo A).

No domingo (27) foi disputada a última rodada da primeira fase da competição.

Às 8h o time do Alagoas goleou o Arrudão por 10 a 0. O atacante Nando fez seis gols.

Às 10h o Brasil 500 venceu o Atlético Café Bariri por 3 a 0, com dois gols de Deivison Santos.