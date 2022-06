Bariri: Campeonato de futsal começa nesta segunda-feira

Jogos acontecem na recém-inaugurada Quadra Conrado Migliorini

O Campeonato Municipal de Futsal tem início nesta segunda-feira (6). São duas partidas às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sempre com início às 19h30.

A rodada de estreia terá os confrontos entre Juventude x Libertador (19h30) e entre Unidos da Vila x Tamo Junto (20h30).

A fase de classificação está prevista para terminar no dia 25 de julho. Classificam-se para as oitavas de final os dois primeiros de cada grupo.

São quatro grupos. No A estão Juventude, Libertados, Santo Antonio, Resenha Futsal e Amigos Nota 10. No grupo B estão Unidos da Vila, Tamo Junto, Boca Juniors Bariri, Don Casco e Arrudão. Bom Sabor, Santa Helena, Fiel Bariri, Revoada e RVA são times da chave C. No grupo D estão 15 da Vila, Tec Car, Real Acessível, Muleke Travesso e União.

A competição presta homenagem a Aparecido Ramos de Oliveira, o Cidico. No dia 2 de junho a prefeitura de Bariri realizou solenidade de entrega da reforma da Quadra Conrado Migliorini, situada ao lado do Clube Municipal José Giacone.

A quadra recebeu novo contrapiso, aplicação de piso esportivo de PVC e manta protetora.

Recebeu ainda demarcação para quatro modalidades de esportes, além de postes e rede para vôlei, estrutura para basquete com tabelas ajustáveis, traves e redes para handebol e futsal e dois bancos de reserva para oito lugares.