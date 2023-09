Bariri: Arrudão terá rodadas finais do Regional neste domingo

Neste domingo (1º) serão disputadas as rodadas finais do Campeonato Regional de Futebol do Arrudão.

Os jogos acontecerão no campo da Associação Atlética Arrudão, a partir das 8h. Terminados os jogos haverá premiação.

Os times sub-10 e sub-13 do Arrudão estão na final. As equipes contam com a torcida de todos para incentivar os jovens jogadores.