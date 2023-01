Bariri abre inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal 2023

O Setor de Esportes de Bariri abre inscrições a partir desta quarta-feira (18) para o Campeonato Municipal de Futsal 2023. Com categoria livre, os interessados em participar da competição devem procurar o Clube Municipal até 28 de fevereiro.

O regulamento permite a inscrição de até dois jogadores que residam fora de Bariri.

Para participar é preciso ser maior de 15 anos. É possível realizar a inscrição no período da manhã, entre 8h e 11h, ou no período da tarde, das 13h às 17h.

Os organizadores pedem como contrapartida no ato da inscrição a entrega de um pacote de ração de 15 kg para gato ou cachorro por equipe. O total arrecadado será doado posteriormente.

O Clube Municipal José Giacone localiza-se à Rua José Bonifácio, 121. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-3883.