Entrevista da Semana: Reforma administrativa e aterro são desafios para próxima gestão, afirma Foloni

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) encerra o atual governo municipal no dia 31 de dezembro. Na entrevista ao Candeia, ele fala das conquistas da atual administração, dos pontos que considera negativos e os desafios para o próximo governo. De acordo com ele, reforma administrativa e conclusão do aterro sanitário são medidas que devem ser enfrentadas pela equipe liderada pelo prefeito eleito, Airton Luis Pegoraro (Avante). A respeito da situação financeira da Prefeitura de Bariri no fim do exercício, Fernando Foloni diz que medidas estão sendo tomadas e que existe busca pelo equilíbrio. A partir de janeiro ele retorna ao rádio, profissão que deixou de lado após assumir o cargo de prefeito, em meados de novembro do ano passado, após processo de cassação enfrentado por Abelardo Maurício Martins Simões Filho pela Câmara Municipal.

Candeia – Quais os pontos positivos desde o início do governo, em 2021?

Fernando Foloni – Quanto aos pontos positivos, foram as inúmeras conquistas, através de grandes parcerias com deputados estaduais, federais, governo do Estado e Federal. Essas parcerias foram fundamentais para que alguns projetos se tornassem realidade no nosso município, como Poupatempo, poço profundo, reestruturação da nossa Santa Casa, iluminação de led, mais de 40 km de recape asfáltico, farmácia e Cras no Livramento e reforma do Centro de Diagnose. Em breve haverá a construção de 120 casas populares, sendo 80 do CDHU, do Governo do Estado, e 40 do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Outras conquistas são as futuras instalações da UBS (Unidade Básica de Saúde) nos altos da cidade, Base do Corpo de Bombeiros e Delegacia da Polícia Civil e o novo CEO (Centro Especializado Odontológico).

Candeia – E os pontos negativos?

Fernando Foloni – Em relação aos pontos negativos, a falta de mão de obra para a execução dos serviços, burocracia na realização dos projetos, Covid-19 e dengue, que além de atrapalhar e muito o andamento da administração, tirou do nosso convívio, pessoas queridas e lamentavelmente, a maldade, falta de lealdade, comprometimento, respeito, ingratidão de alguns servidores públicos.

Candeia – Em relação ao seu período no exercício do cargo de prefeito, que aspectos destaca?

Fernando Foloni – A sorte de ter grandes nomes próximos, que proporcionaram grandes conquistas que já são realidade e outras que virão na próxima gestão graças ao meu trabalho, junto com minha equipe, tão criticada, mais que fizeram toda a diferença e são responsáveis nas realizações da nossa cidade.

Candeia – Para o senhor, quais os principais desafios que seu sucessor irá encontrar?

Fernando Foloni – Em minha opinião, já de cara fazer uma reforma administrativa e finalizar o aterro sanitário para a cidade ter mais receita, porque só com o orçamento que temos não sobra para investimentos. É preciso fechar parcerias para lotes empresariais para que nossas empresas cresçam e gerem mais empregos e, também, a entrada de novas empresas, gerando mais receita para nossa cidade e não deixar de buscar recursos estaduais e federais.

Candeia – E que situação mais favorável o próximo prefeito terá pela frente?

Fernando Foloni – Primeiro, a nomeação da diretora de Obras da futura gestão (Beatriz Tonin Rodrigues De Santis). Com a saída do meu diretor Guilherme, que recebeu uma proposta de trabalho abençoada – a nova diretora já está exercendo suas funções. Segundo, com a transição que está sendo feita, a equipe do próximo governo está tendo acesso a todas informações da prefeitura, diferente de nós, que não tivemos acesso a nada, começamos do zero. Antes de qualquer sigla partidária, sou baririense de coração e sempre vou colaborar com o desenvolvimento da nossa querida Bariri. Outra situação favorável para o próximo prefeito será a conclusão dos projetos que estão em andamento e vão beneficiar muito a nossa cidade e a nossa população.

Candeia – Há comentários de que a situação financeira da Prefeitura de Bariri no fim de ano é preocupante. Como o governo irá encerrar o atual exercício financeiro? Há recursos para saldar os compromissos?

Fernando Foloni – Quanto ao encerramento do exercício, a administração está adotando as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento das obrigações legais, como exemplificado pela publicação do Decreto nº 6.148/2024. Nossa administração está empenhada em buscar o equilíbrio financeiro, de forma que, na eventual ocorrência de restos a pagar, os valores sejam mantidos em níveis controlados, evitando comprometer a execução financeira dos próximos exercícios. Por fim, informamos que orçamento ainda está em execução, sendo assim o encerramento com números exatos só ocorrerá em janeiro.

Candeia – Na área profissional, quais seus planos a partir de 2025?

Fernando Foloni – Continuei com o meu trabalho de locução aos finais de semana, mesmo sendo vice-prefeito e prefeito. Precisei sair da rádio quando assumi a prefeitura e agora em 2025 estarei retornando com esse trabalho abençoado que amo há 27 anos e sempre pertinho do meu povo apaixonado e querido.

Candeia – Sobre a política, pensa em disputar cargos no futuro?

Fernando Foloni – A respeito da política, como já disse, amo minha querida Bariri e estarei colaborando no que estiver ao meu alcance. A respeito de disputar cargos no futuro, o próprio futuro vai se encarregar do que irá acontecer.