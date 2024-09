Entrevista da Semana: Presidente da Apae ressalta mês da inclusão social

O mês de setembro é dedicado às pessoas com deficiência e procura conscientizar a população sobre a importância da inclusão com o Setembro Verde. Para falar sobre a data, o Candeia entrevista a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri, Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco. Ela comenta a respeito da importância da data, as atividades que ocorrerão na instituição e como as pessoas podem contribuir para um mundo mais inclusivo. Aline assumiu a presidência da Apae com término do mandato no fim deste ano.

Candeia – Qual a importância da campanha Setembro Verde, que tem foco na luta da pessoa com deficiência?

Aline – O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei nº 11.133/2005, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão para as pessoas com deficiência na sociedade.

Candeia – Em Bariri, haverá atividades desenvolvidas pela Apae?

Aline – Por ser o mês da inclusão social, na programação da Apae haverá atividades em parceria com outras entidades e escolas, como disputas de gincanas, torta na cara, lanche comunitário, visitas, passeios, como também o tão esperado Baile Inclusivo, onde nossos atendidos irão vestidos com um detalhe em verde e que curtirão um som na Casa do Flash Back, do nosso amigo Jorge Lourenço Camargo, onde aproveito para parabenizá-lo e agradecer nossa grande parceria. Teremos também uma palestra para as famílias dos atendidos, enfatizando a importância do dia 21 de setembro.

Candeia – No geral, como as pessoas podem contribuir no dia a dia para um mundo mais inclusivo?

Aline – Promover a igualdade de oportunidades, eliminando qualquer tipo de preconceito e respeitando a diversidade.

Candeia – Em sua opinião, que medidas são necessárias em Bariri para garantir a inclusão de forma mais efetiva?

Aline – São importantes os programas de conscientização e respeito ao próximo, campanhas, patrocínios e movimentos, mas, além disso, a educação inclusiva precisa estar na forma de ensinar dos professores, na forma de gerenciar dos gestores e na forma de tratar os alunos e seus familiares.

Candeia – Considerando a Paralimpíadas, a Paraoeba, entre outras competições, qual a importância do esporte na inclusão?

Aline – Primeiramente, a valorização dos esportistas com deficiência como “atletas” e também possibilitar oportunidades iguais de envolvimento na atividade física, competição e realização pessoal.

Candeia – Quais os maiores desafios para a manutenção do trabalho realizado pela Apae de Bariri?

Aline – O maior desafio é quando se trata da parte financeira da Apae, pois os convênios e parcerias firmados que recebemos são para manter as despesas com Recursos Humanos, custeios e despesas administrativas. Atualmente, fomos contemplados com a emenda impositiva, onde teremos a oportunidade de utilizar esses recursos para fazer melhorias e reformas no prédio da Apae, bem como aquisição de equipamentos destinados à área da Saúde. Aproveito para agradecer ao Jornal Candeia pela oportunidade desta entrevista, agradecer a todos os parceiros, empresários e munícipes que sempre nos ajudam com suas doações e participação em nossos eventos, isso faz uma grande diferença no dia a dia da entidade.