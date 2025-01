Entrevista da Semana: Paulo Kezo afirma que prioridade é prestar serviços com mais qualidade

Nos últimos anos o papel de vice-prefeito ganhou relevância em Bariri, nem sempre por bons motivos. Por essa razão, o Candeia entrevista nesta edição o vice-prefeito Paulo César Andreoli (PSB), conhecido por Paulo Kezo. Em sua opinião, apesar de o cargo de vice-prefeito ser de expectativa, pretende contribuir com a administração pública na busca de soluções “para os problemas de gestão financeira e administrativa, além de atuar na busca de recursos orçamentários para viabilizar projetos de desenvolvimento que beneficiem toda a comunidade”. Paulo Kezo foi empossado no cargo em cerimônia realizada na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro, juntamente com o prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) e os nove vereadores que irão atuar na legislatura 2025-2028. Segundo Paulo Kezo, ao longo do governo a proposta é que sejam prestados serviços públicos com mais qualidade. “Estamos esperançosos de que, com um trabalho sério, dedicado e profissional, possamos melhorar as condições em Bariri”, afirma ele. Em curto prazo, a administração municipal pretende focar na limpeza das praças e dos prédios públicos, principalmente devido ao risco de agravamento dos casos de dengue.

Candeia – A eleição deste ano foi a sua primeira experiência na disputa política. Por que o senhor decidiu concorrer ao cargo de vice-prefeito na chapa com Airton Pegoraro?

Paulo Kezo – Conheço o Airton há pelo menos vinte anos. Em 2012, tentamos montar um novo grupo político em que eu seria candidato a prefeito. Porém, por motivos pessoais e familiares, acabei desistindo, e o Airton decidiu se lançar como candidato a vereador, sendo o mais votado naquele ano pela chapa do Gonzaga. No início deste ano, retomamos o diálogo sobre a situação da nossa cidade e a forma como ela vinha sendo governada. Durante essas conversas, ele compartilhou comigo o desejo de se candidatar a prefeito e, em uma dessas ocasiões, me fez o convite para compor o projeto. Depois de refletir bastante, aceitei, pois entendi que ele era, naquele momento, a pessoa mais preparada para assumir esse cargo tão importante para o futuro do nosso município. Ao longo de todos esses anos em que ele atuou como vereador, sempre observei sua postura nas votações em plenário, pautando suas manifestações e decisões pelo interesse do município, e nunca por interesses pessoais.

Candeia – Em sua opinião, quais as prioridades para Bariri em curto prazo?

Paulo Kezo – Nossa cidade, infelizmente, passa por um momento muito delicado, especialmente diante de tudo o que foi vivenciado aqui na última década, no mínimo. Colocando tudo isso na ponta do lápis, percebemos que tudo passa a ser prioridade. Uma questão importante que deve receber atenção especial nos primeiros dias de mandato é a limpeza das praças e dos prédios públicos, principalmente devido ao risco de agravamento dos casos de dengue. Porém, não basta apenas o poder público fazer a sua parte. Aproveito este espaço para também pedir à população que cuide de suas casas e quintais, ajudando a erradicar os focos do mosquito da dengue. É importante lembrar que, recentemente, foi divulgado que, de cada cinco focos encontrados, quatro estavam em residências e imóveis particulares, sendo apenas um em áreas públicas. Considero extremamente necessário mantermos esse diálogo com a população baririense, conscientizando todos sobre nossas responsabilidades e mostrando que a ação individual contribui para o bem comum. A curto prazo, também precisamos olhar com prioridade para a saúde da nossa população, que será o foco central do nosso governo. Enfim, são inúmeras questões de extrema importância para a nossa sociedade, e elas precisarão ser tratadas ao longo deste mandato, que se iniciou em 1º de janeiro.

Candeia – E durante todo o governo?

Paulo Kezo – Durante o governo, vamos nos pautar pela transparência na gestão pública e adotar as medidas necessárias para recolocar Bariri nos trilhos. Nosso objetivo é que, em um futuro próximo, os serviços municipais sejam prestados com mais qualidade à sociedade. Temos plena consciência de que será necessário realizar uma gestão eficiente dos recursos do município. Para isso, vamos trabalhar na melhoria da eficiência, eliminar excessos e desvios, corrigir irregularidades e promover o desenvolvimento econômico e social. Essa é uma questão de absoluta relevância para nós, e estamos comprometidos em fazer o melhor pela nossa cidade.

Candeia – O cargo de vice-prefeito tem importância especial em Bariri há uma década e meia. Como analisa esta questão na recente história do município?

Paulo Kezo – O cargo de vice-prefeito, como todos sabemos, é um cargo de expectativa, destinado a ser exercido apenas em casos de vacância. Tenho plena consciência disso e da sua função no contexto administrativo. Espero que, neste mandato iniciado em 1º de janeiro, a história recente de Bariri, marcada por instabilidades nos últimos anos, não se repita. Nossa cidade sofreu muito com esse cenário, o que resultou em uma drástica piora nas condições administrativas. Observou-se um evidente abandono no atendimento das necessidades básicas e essenciais da população. Infelizmente, o cargo de vice-prefeito ganhou relevância na história recente de Bariri porque os últimos prefeitos eleitos não concluíram seus mandatos. Isso foi extremamente prejudicial ao desenvolvimento da nossa cidade, causando uma série de problemas que atingiram principalmente a população mais vulnerável, que depende diretamente dos serviços públicos. Precisamos, urgentemente, reverter esse cenário, promovendo estabilidade, planejamento e eficiência na gestão pública, para que Bariri volte a crescer e atender as necessidades de todos os seus cidadãos.

Candeia – Qual sua percepção a respeito da expectativa que a população terá em relação ao novo governo?

Paulo Kezo – Acredito que a expectativa da população seja semelhante à minha: um choque de gestão, uma mudança de rumos, a virada de página de um livro que não deve ser reescrito. Precisamos de um governo que não privilegie poucos, mas que trabalhe para todos, especialmente para a população mais carente de nossa cidade, que hoje enfrenta poucas oportunidades em Bariri. Falo de um livro que não deve ser reescrito, mas também não pode ser esquecido. Tudo o que passamos nos levou a decidir por uma mudança. Precisamos aprender com os erros do passado para que não os repitamos, pois, mesmo sem querer, às vezes erramos. E o maior erro que podemos cometer é não tirar lições valiosas dos nossos equívocos. Estamos esperançosos de que, com um trabalho sério, dedicado e profissional, possamos melhorar as condições em Bariri. Esse esforço será feito em parceria com a Câmara de Vereadores, que representa diretamente a população e será essencial para concretizar as mudanças que nossa cidade tanto precisa.

Candeia – Que atuação terá como vice-prefeito?

Paulo Kezo – Quero ser um vice-prefeito presente, que possa trocar ideias, compartilhar impressões e contribuir com o que vejo, ouço e entendo sobre o que estiver acontecendo na cidade. Saber ouvir críticas, analisar seu conteúdo e veracidade é fundamental para me manter fiel ao compromisso que assumi ao colocar meu nome, junto com o do Airton, à disposição da população. Pretendo trabalhar lado a lado com o Airton e com os diretores que escolhemos para nos auxiliar na administração da cidade. Meu foco será buscar soluções para os problemas de gestão financeira e administrativa, além de atuar na busca de recursos orçamentários para viabilizar projetos de desenvolvimento que beneficiem toda a comunidade.

Candeia – Sua experiência como empresário pode auxiliar de que forma na gestão pública?

Paulo Kezo – Iniciei minha trajetória empresarial há 34 anos. Apesar de não ter formação acadêmica, adquiri uma formação prática e profissional ao longo da vida. Como empresário, aprendi a buscar eficiência: eficiência no corte de desperdícios, na economia de recursos e matéria-prima. Aprendi que, no mercado, é preciso batalhar para ter preços competitivos e manter seu produto. Também compreendi a importância de estar atento às inovações tecnológicas e às tendências sociais. Além disso, o maior aprendizado que levo comigo é o de saber me relacionar com pessoas. Sempre enxerguei meus colaboradores não apenas como mão-de-obra, mas como mães e pais de família, filhos e filhas, pessoas com problemas, necessidades e sonhos. Essa visão me tornou um gestor mais humano e consciente. Levo comigo a vontade de trabalhar e a honestidade, que considero a maior herança que recebi dos meus pais. Quero aplicar essa experiência e esses valores na administração pública. Tenho plena consciência de que, no setor público, o limite é a lei. Existem regras e princípios de gestão pública que devemos aplicar e respeitar, como os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. Esses princípios, embora mais formais, não são muito diferentes dos valores aplicados à vida privada. Estou confiante de que poderei contribuir positivamente para a gestão do Airton, ajudando a construir uma administração eficiente, responsável e comprometida com o bem-estar de nossa população.