Entrevista da Semana: Maior dificuldade são os que remam contra a administração

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) é entrevistado pelo Candeia na edição comemorativa dos 134 anos de emancipação político-administrativa de Bariri, data celebrada no domingo (16). Para ele, as maiores dificuldades do próximo gestor são a maldade de alguns em remar contra a administração e a falta de recursos próprios para obras e investimentos. Quanto ao segundo item, destaca verbas recebidas de deputados e dos governos estadual e federal. Foloni afirma que o atual governo enfrentou muitas dificuldades e desafios, mas de reconstrução da cidade. “Estamos entregando uma cidade melhor do que pegamos”, afirma. Ele foi eleito vice-prefeito no pleito de 2020 e ficou no cargo até meados de novembro do ano passado, quando assumiu a função de prefeito após a aprovação do pedido de cassação do mandato de Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) pela Câmara Municipal. Já disse que pretende disputar as eleições de outubro deste ano, dessa vez para o cargo de prefeito.

Candeia – Que avaliação o senhor faz do atual governo, desde janeiro de 2021?

Fernando Foloni – Foi um governo de grandes dificuldades e muitos desafios. De início, nos deparamos com a Covid-19, que abalou o mundo e principalmente nosso município, pessoas queridas morrendo todo dia e naquele instante nós não tínhamos estrutura. Herdamos uma Santa Casa quebrada, sem oxigênio, funcionários se doando para salvar vidas, com salários atrasados, 13º parcelado, uma vergonha. Cidade toda esburacada, a frota da infraestrutura e saúde destruída, Saemba pronto para fechar as portas, enfim, uma situação terrível. Mas com muito trabalho, parceria com o Governo do Estado e deputados estaduais e federais, fomos reconstruindo a nossa querida Bariri.

Candeia – Que medidas destacaria?

Fernando Foloni – Foram obras de recapeamento de ruas e avenidas, instalação de iluminação de Led em vários bairros, frota da saúde e infraestrutura renovada, valorização do servidor público municipal, Santa Casa reestruturada, com funcionários recebendo em dia, construção de dois poços com recurso próprio e o poço profundo, resolvendo o problema da falta d’água em Bariri, castração de cães e gatos, eventos culturais em parceria com entidades assistenciais, além da valorização no aumento de repasse para essas entidades, kit lanche para pacientes que viajam para atendimento médico, reforma de algumas unidades escolares, setor de esporte, com campeonatos municipais, Oeba e Paraoeba que foi inédito em Bariri, carreta da mamografia, cirurgia de catarata, expedição cirúrgica da USP, centenas de baririenses operados na Santa Casa, serviço social atuante cuidando de quem mais precisa, enfim, estamos entregando uma cidade melhor do que pegamos.

Candeia – E como avalia o período em que está à frente do cargo de prefeito?

Fernando Foloni – Estou dando o máximo de mim, para sempre fazer o melhor para nossa população. Graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, estou sendo agraciado com muitas conquistas: R$ 1.700.000,00 para saneamento do polo industrial, R$ 100.000,00 para a saúde, R$ 500.000,00 para recape asfáltico, R$ 500.000,00 para reforma da Santa Casa, R$ 150.000,00 para o rodeio, emenda do Deputado Baleia Rossi, R$ 150.000,00 para saúde, por meio do deputado Jorge Caruso, entrega da reforma do Centro de Diagnose, que foi o ambulatório da dengue, sendo referência na região, na qualidade do atendimento, pintura do postinho verde na Avenida Padre João Eid e troca do telhado do almoxarifado da saúde em parceria com a Fundação Educacional de Penápolis, que trouxe para Bariri 43 estudantes de medicina.

Candeia – Há outras parcerias para a vinda de recursos?

Fernando Foloni – Sim, conquistamos junto ao governo federal uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no valor de R$ 2.500.000,00, que será construída nos altos da cidade e uma ambulância do Samu, no valor de R$ 500.000,00, aumentamos o vale-alimentação do servidor público municipal, de R$ 850,00 para R$ 1.000,00. Bariri apresentou projeto no MIT (Município de Interesse Turístico), em que poderá conquistar R$ 650.000,00 no ano para ser investido no turismo. Estamos em conversa com proprietários e produtores para o anel viário na zona rural. Finalizando, estamos verificando uma nova área para a construção de 80 casas populares, pelo CDHU.

Candeia – Quais as maiores dificuldades para administrar Bariri na atualidade?

Fernando Foloni – As maiores dificuldades são a maldade de algumas pessoas, inclusive alguns servidores públicos, que são de outro grupo político, remam contra a administração e que não querem ver Bariri prosperar, quanto pior melhor, para que outro grupo político assuma a administração nos próximos anos. Outra dificuldade é o orçamento: hoje não sobra quase nada para investimentos; tudo o que se arrecada é para pagamento de funcionário e para manutenção. O que conseguimos realizar de obras vem de emendas de deputados estaduais e federais, quem não tiver um bom contato com deputados, governo estadual e federal, terá grandes dificuldades para administrar. Hoje, a prefeitura está com as contas em ordem, mesmo sendo um ano de eleições, eu preciso fazer gestão, para cumprir os compromissos financeiros e encerrar o ano com as contas em ordem.

Candeia – Em sua opinião, quais os maiores desafios para o próximo governante?

Fernando Foloni – O maior desafio é o financeiro. Como já disse, não sobra quase nada para investimentos, mas com a recuperação das unidades de atendimento, maior qualidade da frota, dos equipamentos e investimentos na infraestrutura, até mesmo essa dificuldade pode ser superada.

Candeia – O senhor já adiantou que pretende disputar o cargo de prefeito. O que espera da campanha política deste ano para os cargos no Executivo e no Legislativo?

Fernando Foloni – Espero que seja uma campanha limpa, sem ofensas, sem maldade, a população não quer mais saber disso e sim de esperança, dias melhores e a continuidade de mais conquistas para o nosso município. Que cada candidato traga novas ideias, novas propostas e que o eleitor escolha o candidato que achar melhor.