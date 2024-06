Entrevista da semana: Desenvolvimento tem orçamento limitado e depende de parcerias

Luciana Policarpo Viccari

A servidora pública municipal Luciana Policarpo Viccari recentemente foi nomeada Diretora Municipal de Desenvolvimento Econômico. Em entrevista ao Candeia, ela diz que a prioridade da pasta é dar suporte para manutenção de empregos em Bariri e aumentar a oferta de postos de trabalho. Destaca que essa tarefa cabe à iniciativa privada e que o poder público é um facilitador dos negócios. Segundo ela, o orçamento da Diretoria é limitado frente aos desafios da cidade. Luciana é casada, mãe de dois filhos e funcionária pública municipal desde 2000. É graduada em Pedagogia e atualmente cursa Gestão Pública. Trabalhou como chefe do Setor do Desenvolvimento, do PAT e do Setor do Turismo, além de ter atuado como responsável pelo expediente da Diretoria de Desenvolvimento. É membro dos conselhos do Turismo, Pessoas com Deficiência, Cultura, Conseg, Comunidade Negra e do Idoso. Atuou também, via convênio, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Também atua como diretora social da Apae de Bariri.

Candeia – Quais as suas prioridades à frente da Diretoria de Desenvolvimento Econômico do município?

Luciana – As ações prioritárias num primeiro momento serão aquelas que darão todo suporte para a manutenção dos empregos e buscar aumentar a oferta de empregabilidade, olhar para a questão da dificuldade do ingresso de pessoas no mercado de trabalho, em especial o primeiro emprego, é muito importante, e necessita de uma atenção especial. Em um segundo momento, desenvolver projetos e mudanças para capacitar nossos munícipes, além de otimizar os serviços das unidades PAT, Banco do Povo, Procon e Ganha Tempo. Julgo, porém, de suma importância fazer a junção entre a iniciativa privada e a gestão pública, as parcerias, as PPPs (Parcerias Público-Privadas) são realidades, precisamos hoje, mais do que nunca, traçar metas para obtermos resultados satisfatórios no futuro.

Candeia – Nas últimas sessões da Câmara houve críticas em relação à falta de políticas públicas para o desenvolvimento. A senhora concorda com essas críticas? Por quê?

Luciana – Concordo em partes. A geração de emprego é a consequência de várias outras ações, o ente público por si próprio não gera empregos, quem gera empregos é a iniciativa privada, que arrisca o capital, e que investe no nosso município. O ente público serve de apoio, funcionando como um facilitador. Iniciativas como desburocratização e uma lei específica que de fato apóie o empreendedor se fazem necessárias, modelos de incentivos são importantes, tudo isso são de responsabilidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento que necessariamente precisam ser muito bem elaboradas e colocadas em prática. A Diretoria de Desenvolvimento, ao contrário de outras pastas, possui uma dotação orçamentária limitada e muito aquém das necessidades que o município precisa para maiores avanços, sendo necessárias articulações políticas e parceria, inclusive com a Casa de Leis, para melhor captação de recursos a serem investidos na ampliação do Polo Industrial, criação de novos polos e incentivo fiscal para futuras empresas que queiram se instalar em nossa cidade.

Candeia – A pasta tem projeto para melhorias no Polo Industrial de Bariri?

Luciana – Desenvolver uma manutenção regular nos polos industriais é de suma importância, nesse sentido, a Diretoria de Desenvolvimento Econômico conta com o apoio da Diretoria de Infraestrutura e Setor de Trânsito, que vêm realizando operações menos complexas: tapa buraco, pintura de guias e sarjetas, instalação de placas de sinalização, entre outros. A Diretoria tem realizado um levantamento das ruas e prolongamentos que necessitam de uma nova malha asfáltica, que tanto vem sendo reivindicado pelos usuários e empresários locais, entretanto, necessitamos de recursos financeiros para atendermos essa demanda, que, na minha opinião, é de extrema necessidade.

Candeia – Há expectativa de encaminhamento de projeto para integração de Bariri em consórcio relacionado a selos de inspeção. Como está essa questão e quais os benefícios para o município?

Luciana – Sim, há uma grande expectativa por parte dos empresários que produzem produtos de origem animal para a integração do município de Bariri no Consórcio Intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo (CICESP). Os trâmites internos na administração pública estão seguindo o fluxo natural. A adesão ao Consórcio Intermunicipal dentro do Programa IPOA (SIM) é de suma importância, pois haverá a gestão conjunta de recursos, serviços e competências, sendo uma estratégia colaborativa que oferece vários benefícios, entre eles: intercâmbio de conhecimento e melhores práticas; desenvolvimento regional integrado; aumento significativo da territorialidade de comercialização de produtos.

Candeia – Qual o andamento da criação da certificação Sisbi-POA no município de Bariri?

Luciana – No presente momento, faltam alguns ajustes pontuais como contratação de médico veterinário, uma melhor estrutura física para que possamos pleitear o Sisbi. Em decorrência desses fatores, a alternativa que o município de Bariri vem buscando é aderir ao Consórcio do CICESP, para que assim nossos produtores possam expandir e comercializar seus produtos nas cidades que já fizeram a adesão ao referido consórcio, que totalizam aproximadamente um comércio voltado a aproximadamente 220 a 250 mil habitantes. O Consórcio CICESP está pleiteando o Sisbi-POA e com a obtenção indicará estabelecimentos do nosso município para receber a certificação.

Candeia – Bariri está inserido na Região Turística Caminhos do Tietê. A senhora acredita que em curto e médio prazo o município possa ter benefícios com o turismo em relação a esse e outros projetos?

Luciana – A Região Turística Caminhos do Tietê está alicerçada em uma grande parceria com os governos municipais das cidades de Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borborema, Dois Córregos, Iacanga, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú e Mineiros do Tietê, Secretaria de Turismo e Lazer do Estado de São Paulo, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac) de Jaú, Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), Governança da Região com a liderança da Interlocução Regional. O desenvolvimento do turismo na Região Caminhos do Tietê está fundamentado no desenvolvimento sustentável, planejamento, parceria e liderança, o que nos faz acreditar que em muito em breve o município obterá ainda mais benefícios com o turismo cultural, religioso, economia criativa, gastronomia, entre outros.

Candeia – Como a diretoria está trabalhando no oferecimento de cursos de capacitação de mão de obra?

Luciana – Atualmente a Diretoria de Desenvolvimento Econômico está realizando um levantamento de dados e informações, junto a Unidade PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Escola Municipal de Formação Profissional (Senai) e empresários, para que consigamos identificar as dificuldades dos contratantes, bem como analisar os cursos ofertados, para que assim seja possível desenvolver um plano de ação buscando a qualificação e a absorção desses profissionais no mercado de trabalho de Bariri. Tais ações a médio e longo prazo tendem a sanar essa via de mão dupla, em que os munícipes poderão realizar cursos que serão apreciados pelas empresas e, em contrapartida, os empresários contarão com mão de obra especializada na área que melhor atenda suas necessidades.