Empresários buscam união para modernizar indústrias

Ubiratan Lapa Mari

“Nosso maior objetivo é criarmos ações em grupo para que possamos enfrentar os novos desafios de competitividade que o mundo globalizado nos apresenta”

Em meados de 2019 um grupo de industriais ligados à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) resolveu unir esforços com o intuito de modernizar as empresas e fazer frente à competitividade do mercado globalizado. No momento, a iniciativa é chamada de Grupo Indústria, tendo como presidente o empresário Ubiratan Lapa Mari, sócio-diretor da Dublauto Indústria e Comércio Ltda, empresa sediada em Bariri desde 1994. Segundo ele, o foco é atuar nas áreas de segurança e medicina do trabalho, gestão administrativa e financeira, gestão de recursos humanos e inovação. Ubiratan formou-se em 1985 em engenharia agronômica pela Unesp, Campus de Jaboticabal. Em 1992 concluiu a pós-graduação em administração mercadológica pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também é sócio-diretor da Dublauto Gaúcha Indústria e Comércio de Componentes para Calçados Ltda., empresa com sede em Campo Bom (RS).

Candeia – As empresas participantes são ligadas apenas ao ramo industrial e todas vinculadas à Acib?

Ubiratan – Sim, o objetivo é ativar o “I“ da Acib, que é Associação Comercial e Industrial de Bariri, pois infelizmente, por falta de mobilização dos industriais de Bariri, as empresas industriais associadas praticamente não têm nenhuma participação efetiva dentro de nossa associação, apesar de serem associadas.

Candeia – Quantas empresas fazem parte do grupo e quando ele teve início?

Ubiratan – Apesar de o nosso grupo estar ainda em formação, pois iniciamos esta ideia em meados de 2019, já temos nove empresas participando efetivamente, porém, sabemos que através da divulgação e fortalecimento do grupo pretendemos unir a maioria das indústrias associadas da Acib.

Candeia – Qual foi o intuito da criação desse grupo? De quem partiu a iniciativa?

Ubiratan – O intuito de formar esse grupo é o objetivo de criar iniciativas associativas para os seus integrantes em quatro áreas distintas: segurança e medicina do trabalho; gestão administrativa e financeira; gestão de recursos humanos; e inovação. E o nosso maior objetivo é criarmos ações em grupo, para termos as ferramentas necessárias de modernização de nossas empresas nessas quatro áreas, para que possamos enfrentar os novos desafios de competitividade que o mundo globalizado nos apresenta. Hoje, o nosso maior concorrente não está mais em nossa cidade, no Estado de São Paulo ou no Brasil, e sim pode estar no outro lado do mundo, como exemplo as empresas chinesas.

Candeia – Quais os resultados alcançados até o momento?

Ubiratan – Acho que o maior resultado alcançado até o momento é a consolidação do nosso grupo dentro da Acib e início de algumas atividades dentro do nosso planejamento estratégico dentro das quatro áreas já mencionadas.

Candeia – Quais os resultados esperados para 2020?

Ubiratan – Os resultados esperados para 2020 são a consolidação do nosso grupo com a maioria dos industriais associados participando e também priorizarmos algumas demandas apontadas pelos participantes dentro das quatro áreas, iniciando efetivamente essas atividades.

Candeia – Qual o apoio da Acib nessa iniciativa?

Ubiratan – A Acib, como sabemos, é uma associação consolidada dentro do nosso município, muito bem administrada, onde possui uma infraestrutura, um corpo administrativo muito competente e muito bem relacionada com os órgãos governamentais, não-governamentais e demais associações. A entidade poderá dar todos os subsídios para nós, tanto administrativo quanto logístico, para desenvolvermos todas as atividades que estamos planejando.