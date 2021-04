Univesp de Bariri oferece 16 vagas

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na segunda-feira (19), às 10h, as inscrições para 11.020 vagas do vestibular anual 2021, destinadas a 305 municípios (capital, litoral e interior).

Serão oferecidos seis cursos, com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Licenciaturas (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia) e Computação (5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação). As inscrições terminam dia 20/05, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br.

Para o Polo Bariri (localizado na escola Professor Eurico Acçolini) serão ofertadas oito vagas para o Eixo de Licenciatura e oito para o Eixo de Computação.

As provas serão realizadas nos dias 13 de junho (Licenciaturas) e 20 de junho (Computação), às 13h, de forma presencial.

Além da divisão das turmas, a empresa organizadora do vestibular seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19. O protocolo inclui a utilização de álcool em gel 70%, exigência do uso de máscara e distanciamento social com manutenção de distância segura de 1,5 m. O candidato deverá seguir, imediatamente, para o ambiente da prova e evitar aglomerações.

A lista completa dos locais dos exames estará disponível em: vestibular.univesp.br, no dia 2 de junho.

Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 14 de junho para o Eixo de Licenciatura e no dia 21 de junho para o Eixo de Computação, no site do vestibular.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (14) 3662-5827 e 3662-6683.

Isenção

O período para pedido de isenção e redução do valor da taxa de inscrição é das 10h do dia 19 de abril até as 23h59 do dia 20 de abril. Informações sobre os candidatos que têm esse direito consta do edital em vestibular.univesp.br

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site www.vunesp.com.br/faleconosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp” pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h. As informações constam do edital.