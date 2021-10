Rossieli diz que definição do ensino integral cabe à Secretaria

Secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, em Bariri: “há casos em que o conselho é contra, mas comunidade é favorável” – Alcir Zago/Candeia

Alcir Zago

Em reunião ocorrida em Bariri no dia 24 de setembro (leia box), o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse que a decisão de alterar o ensino de parcial para integral cabe à pasta.

O comentário é relacionado à possibilidade de a Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro aderir ao Programa de Ensino Integral (PEI).

Em entrevista à imprensa, Rossieli diz que a decisão cabe à secretaria, levando em consideração a opinião da comunidade, pais e alunos.

Sobre os posicionamentos contrários de dois conselhos em Bariri, ele afirma que o Conselho Municipal de Educação não tem a ver com as escolas estaduais. Já o Conselho de Escola é opinativo no processo.

“Há casos em que o conselho é contra, mas comunidade é favorável”, diz Rossieli. “As pessoas confundem que a escola passando a ser de tempo integral não pode ter o ensino noturno. Isso não é verdade.”

De acordo com o secretário, o processo relacionado à escola Idalina está aberto desde fevereiro deste ano. Aponta que não há definição, mas que a discussão precisa ser amadurecida.

“O tempo integral faz grande diferença na vida dos alunos, especialmente no pós-pandemia”, afirma.

“Resultado drástico”

Em Bariri, Rossieli tratou da questão envolvendo a Creche Carmen Sola Modolin Aquilante, fechada por causa da presença constante de escorpiões.

O titular da pasta da Educação pretende avaliar em conjunto com o município se a reforma da unidade é suficiente ou se é preciso construir prédio em outro lugar.

Rossieli é um defensor da retomada do ensino presencial. “Sou radicalmente a favor da volta às aulas porque se abre tudo, menos escolas”, diz. “São Paulo foi o primeiro estado do país e vacinar profissionais da Educação, por isso tem de retomar. Não existe processo de recuperação melhor do que estar na sala de aula.”

Perguntado sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no ensino, ele relatou que foi feita avaliação em março deste ano. O resultado foi equivalente às metas de 11 anos atrás.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) costuma crescer de 4 a 5 pontos por ano.

Na avaliação do início deste ano houve queda de 46 pontos. É preciso esperar o término do ano letivo, mas o secretário acredita que não haverá margem para recuperação. “O resultado será drástico”, afirma.

Secretário participa de encontros em Bariri e Boreaceia

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, se reuniu, na última sexta-feira (24), em Bariri, com a diretoria da Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP) para acolher e debater demandas locais. Estiveram presentes representantes de 26 municípios da região, e todos foram atendidos individualmente pelo secretário.

Um dos temas abordados foi a criação do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo – PAINSP (Lei 17.414), que visa facilitar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico do Estado de São Paulo aos municípios.

“Buscamos cada vez mais dar celeridade à gestão pública. Isso ficou muito claro com o Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. As mais de 5 mil escolas estaduais estão de cara nova em função da agilidade com que o recurso chega até a comunidade escolar. Com o PAINSP, vamos fazer uma revolução também junto aos municípios paulistas”, destacou Rossieli Soares, Secretário da Educação do Estado de São Paulo.

A presença do secretário da pasta foi uma oportunidade de aproximação com os municípios mais afastados, além de ser uma forma de ouvir as lideranças regionais de maneira cada vez mais assertiva.

“O secretário olhou e continua olhando por nós. Precisamos continuar estreitando esse relacionamento, porque as cidades pequenas necessitam ter voz, e Bariri faz parte dessas cidades. O secretário Rossieli vem fazendo um trabalho diferenciado, junto com todo o governo de SP. Bariri estará sempre de portas abertas”, diz o prefeito Abelardo Mauricio Martins Simões Filho (MDB).

Após a reunião, Rossieli visitou as escolas Ephigênia Cardoso Machado Fortunato e Idalina Vianna Ferro.

Na parte da tarde, esteve na Escola Estadual Profª Edir Helen Sgavioli Faccioli, em Boraceia. A unidade é umas das escolas inseridas no Programa de Escola Integral (PEI). Hoje, o colégio conta com 286 alunos matriculados no ensino fundamental e 55 no ensino médio.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual da Educação