Rede municipal prevê aulas presenciais a partir de 16 de agosto

Diretora municipal de Educação, Stefani Edvirgem da Silva Borges: monitoramento constante em relação à pandemia – Arquivo/Candeia

Alcir Zago

A prefeitura de Bariri decidiu, via decreto, autorizar a oferta de aulas presenciais regulares a partir do dia 16 de agosto para as instituições públicas de ensino, incluindo a rede municipal.

Para isso, devem ser respeitados os protocolos sanitários e de contingenciamento vigentes no Plano São Paulo de retorno às aulas.

Desde o início da pandemia, em 2020, as atividades ocorrem de forma remota no município. A rede privada retornou com as aulas presenciais em maio pelo fato de as escolas disporem de melhor infraestrutura para receber os estudantes.

A diretora municipal de Educação, Stefani Edvirgem da Silva Borges, diz que a ideia inicial é que houvesse o retorno às atividades presenciais na fase Amarela do Plano SP, no entanto, o governo estadual pode determinar a obrigatoriedade das aulas nas escolas e, dessa forma, Bariri retomaria o ensino presencial antes dessa etapa do Plano SP.

Governos estaduais e prefeituras em todo o País estão optando pelas atividades presenciais, mas sem a obrigatoriedade de que os pais mandem os alunos aos colégios. A ideia é ter a escola aberta para quem precisa, tanto em relação a material, quanto na oferta de alimentação.

Stefani diz que as escolas estão fazendo levantamento junto às famílias e, no momento, muitos pais não estão com segurança de que os filhos retornem presencialmente.

O objetivo é que 30% dos estudantes possam retornar, mantendo distanciamento físico, medidas de higiene pessoal e uso de máscara. Haverá monitoramento constante em relação à pandemia do novo coronavírus. Com o aumento da vacinação, a expectativa é que a situação melhore com ao longo do ano.

Em relação aos profissionais da Educação, a diretoria municipal pretende manter o retorno deles após a imunização completa, com duas doses de vacina ou dose única da Janssen.