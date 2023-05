Etec prorroga inscrições para curso de Recursos Humanos

Foi prorrogado para o dia 15 de maio, segunda-feira, até às 15h, o prazo de inscrição para o vestibulinho para ingressar no segundo semestre da Escola Técnica Estadual Joaquim Ferreira do Amaral, polo de Bariri.

As inscrições são para o curso Técnico em Recursos Humanos e as aulas devem ocorrer no período noturno, com início no segundo semestre de 2023. A sala descentralizada fica na Emef Prof. Eurico Acçolini.

Os interessados podem fazer a inscrição de forma on-line, através do site: https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/

Os candidatos devem acessar o portal, selecionar a opção “iniciar inscrição” e cadastrar os dados solicitados. Para a confirmação, é necessário o pagamento da taxa de R$ 33.

A prova será aplicada no dia 4 de junho, às 13h30. Caso existam dúvidas ou dificuldades para realização da inscrição, deve-se procurar a escola Eurico, onde serão ministradas as aulas do curso. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 19 às 22 horas. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

Da redação