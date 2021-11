Escolas estaduais aplicam prova do Saeb

Avaliação contribui na elaboração e aprimoramento de políticas educacionais, além de fortalecer ações pedagógicas para a garantia da aprendizagem e compor o Ideb – Divulgação

A partir desta segunda-feira, 22, os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual de São Paulo participam de mais uma edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A prova, que ocorre a cada dois anos, estará sendo aplicada até 10 de dezembro, conforme agendamento prévio realizado pela Fundação Cesgranrio com cada unidade escolar.

Em Bariri, as escolas que integram a rede estadual de ensino são Ephigênia Cardoso Machado Fortunato e Idalina Vianna Ferro

Realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb, através de questões objetivas e um questionário socioeconômico, avalia conhecimentos nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática para diagnosticar a qualidade da educação oferecida pelas escolas e as redes de ensino de todo o Brasil.

A partir desses resultados, é gerado o Ideb (Índice de Desempenho da Educação Básica), que varia de 0 a 10, considerando a taxa de fluxo escolar (aprovação) e as médias de desempenho no Saeb.

Para que as escolas tenham os resultados publicados no Ideb, é necessário que pelo menos 80% dos alunos, declarados no Censo de Educação Básica 2021, realizem a prova. Atualmente, somando os três anos envolvidos na avaliação, são mais de 800 mil estudantes matriculados na rede estadual.

Bonificação por resultados

Pela primeira vez, a fórmula de cálculo da Bonificação por Resultados adotada pela Seduc-SP vai considerar o Ideb, o principal indicador de qualidade da educação básica do país. Até 2019, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) era utilizado. Além do Ideb, o nível socioeconômico da escola será considerado.

Liderança da rede paulista

Saiba mais em: https://efape.educacao.sp.gov.br/mobilizacaosaeb/

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Educação