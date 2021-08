Escola Eurico: biólogo imunologista fala sobre as vacinas contra Covid-19

De forma didática e através de videoconferência, o biólogo baririense explicou sobre eficácia da vacina no organismo humano – Reprodução/Facebook

Na primeira semana de volta às aulas, a Emef Prof. Eurico Acçolini elaborou material dedicado à pandemia de Covid-19. A ação foi coordenada pelos professores de Ciência, Tiago Pultrini e Angela Cardoso.

O objetivo do projeto é transmitir aos alunos que o mundo já passou por diversas pandemias que dizimaram muitas vidas, dentre elas a peste negra, a gripe espanhola e agora a Covid 19.

Além disso, foi discutido a importância da vacinação como forma de controle da disseminação das doenças causadas por vírus e bactérias.

Sobre este assunto, houve uma questão comentada de maneira especial: a que diz respeito às vacinas que atualmente estão sendo distribuídas à população para a imunização contra o vírus causador da doença da Covid 19.

Houve preocupação de se ressaltar que o foco hoje é uma vacina e não o poder de escolha da “melhor vacina”, uma vez que, ao ficar na espera, a vida pode ser tomada pela doença.

Quem comentou esse tema, através de videoconferência, foi James Venturini, biólogo imunologista baririense, que é professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. De forma didática, ele explicou sobre eficácia da vacina no organismo humano.

De acordo com a equipe escolar, as aulas superaram as expectativas e podem ser resumidas em uma frase: “É preciso dar o braço pra gente poder voltar a dar abraços”. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7inHu9Ei2g%5F8s&cid=3D4D172834411106&id=3D4D172834411106%2173029&parId=root&o=OneUp

Texto: Lilian E. F. Marino, coordenadora pda Escola Eurico Acçolini