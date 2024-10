Educação: TCE suspende licitação da merenda em Bariri

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação feita pela Prefeitura de Bariri para contratar empresa que irá fornecer merenda escolar a alunos das redes municipal e estadual.

Para essa disputa, a administração municipal estimou valor de R$ 8,3 milhões por um período de 12 meses.

O conselheiro Dimas Ramalho acolheu representação feita pelo vereador Ricardo Prearo (PSD).

O principal ponto abordado pelo edil é a suposta irregularidade por falta de disponibilidade dos recursos necessários para o pagamento.

De acordo com Prearo, atualmente o serviço vem sendo executado pelo valor total anual de R$ 6,3 milhões, com vigência até junho do ano que vem.

“Ocorre que, estranhamente, próximo das eleições municipais, a atual gestão, entendeu necessário abrir um novo procedimento licitatório, cujo valor estimado é R$ 8.300.202,00. Aumento de R$ 1.998.289,50 em relação ao valor atual praticado”, cita Prearo na representação.