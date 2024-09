Educação: Rede municipal divulga período de matrícula para 2025

Portarias assinadas pelo prefeito Luís Fernando Foloni trazem o período de matrículas e renovação de matrículas escolares para o ano letivo de 2025 na rede municipal de ensino.

De acordo com as portarias, no período de 23 de setembro a 03 de outubro, pais e/ou responsáveis devem realizar as matrículas iniciais de alunos ingressantes na escola mais próxima de sua residência.

O prazo vale para todas as unidades de ensino que integram a rede: Creches Municipais de Educação Infantil; Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis); Escolas Municipais de Ensino Fundamental Anos Iniciais (Emefs I); e Escolas Municipais de Ensino Fundamental Anos Finais (Emefs II).

Para o ato de matrícula, são necessários os seguintes documentos: 1) Cópia da Certidão de Nascimento; 2) Cópia da Carteira de Vacina atualizada; 3) 1 foto 3×4 recente; 4) Cópia Cartão SUS; 5) Cópia do RG e CPF dos responsáveis; 6) Comprovante de Endereço; 7) Declaração de Residência registrada em cartório

As mesmas portarias trazem o prazo de 07 a 18 de outubro como período de atualização da ficha cadastral do aluno e renovação de matrícula para o ano letivo de 2025. Esse ato é direcionado aos alunos que já estão matriculados na rede e querem dar continuidade ao estudo.

Por fim, de 21 a 31 de outubro é o prazo para que pais e/ou responsáveis demonstrem interesse em inscrição por deslocamento de matrícula para vagas remanescentes nas diferentes unidades de ensino da rede municipal.

EJA

O único ensino com período diferente de matrícula e rematrícula é o da EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Segundo o documento, no período de 02 a 13 de dezembro será realizada a renovação de matrícula para os alunos em continuidade de estudo e a matrícula para as pessoas que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular.

As aulas da EJA são ministradas no período noturno, com duração semestral, em duas escolas: Emef Profª Rosa Benatti – Anos Iniciais; e Emef Prefeito Modesto Masson – Anos Finais.

Maiores informações sobre o período de matrículas para 2025 na rede municipal, consultar Diário Oficial do Município de 12 de setembro ou diretamente nas secretarias das unidades escolares.