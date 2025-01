Educação: Rede municipal conta com 3.479 alunos no retorno às aulas

A rede municipal de ensino retorna às aulas no dia 3 de fevereiro com um total de 3.479 alunos

Os professores estarão nos dias 30 e 31 de janeiro participando do planejamento do ano letivo de 2025, momento de estudo, reflexão sobre a prática pedagógica e planejamento das atividades.

São 516 alunos em seis creches: Creche Carmen Sola Modolin Aquilante, Creche Leonor Mauad Carreira, Creche Maria Eugênia Borsette Masson (D. Mariquinha Masson), Creche Marina Budin, Creche Nelly Chidid e Creche Rachel de Queiroz.

As seis unidades de Emei concentram 636 alunos: Emei 1 Profª Laura de Almeida Kronka Belluzzo, Emei 2 Prof.ª Diolanda Chuffi Neif, Emei 3 Prof.ª Yolanda Mazza Fortunato, Emei 4 Prof.ª Yone Belluzzo Foloni, Emei 5 Prof.ª Djanira Monteiro Moço e Emei 6 Prof.ª Mirna Aparecida Marino Fischer.

A maior contingente de estudantes está nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano (1.487 alunos), em quatro unidades: Emef Profª Angela Maria Prearo Fortunato, Emef Prof. Euclydes Moreira da Silva, Emef Prof.ª Julieta Rago Foloni e Emef Prof.ª Rosa Benatti.

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) são 840 alunos em três colégios: Emef Prof. Eurico Acçolini, Emef Profª Joseane Bianco e Emef Prefeito Modesto Masson.