Educação: Rede municipal celebra Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A rede municipal de ensino de Bariri celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02/04), com atividades para alunos e capacitação aos professores.

A ação está sendo coordenada pela Diretoria de Educação e desenvolvida junto aos professores durante os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs) de 25 de março a 16 de abril. Este ano, o tema trabalhado é “Valorize as Capacidades e Respeite os Limites!”

Terça-feira (2), para celebrar a data, cada unidade escolar desenvolveu ação junto aos alunos. No decorrer do dia, foram realizadas atividades que permitiram aos alunos conhecer a sala de recursos e como eles são utilizados com portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a diretora Silmara Cócia Beltrami, atualmente, a rede atende 56 alunos autistas. “Eles são acompanhados por professores especialistas que, juntamente com o professor da sala regular, auxiliam no desenvolvimento pedagógico, garantindo o acesso, a participação e a aprendizagem”.

Os professores da Educação Especial estão participando de encontros formativos com os temas “Estratégias de Ensino para alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista)” e “Recursos Pedagógicos Acessíveis e Comunicação Aumentativa e Alternativa”. (Fonte: Assessoria de Comunicação)