Educação: Rapper Colmeia se apresenta na Semana Cultural da Ephigênia

Quinta-feira (10), dentro da Semana Cultural da EE Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, o rapper e escultor baririense Fernando Cesario, conhecido como Colmeia, se apresentou no horário de almoço.

O rapper trouxe aos alunos a cultura hip-hop, apresentando letras que abordam temas relevantes para a juventude, e conquistou muitos aplausos do público.

Além de sua performance musical, Colmeia exibiu algumas de suas esculturas, que refletem criatividade e talento artístico, permitindo que os alunos apreciassem sua arte de forma interativa. Ele interagiu com o público, incentivando os jovens a expressarem suas próprias ideias e talentos.

Anda na quinta-feira, o projeto Guri de Bariri se apresentou no palco para os estudantes do Ensino Médio, trazendo repertório diversificado e enriquecendo a programação cultural do evento.