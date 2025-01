Educação: Prefeitura de Bariri inscreve para auxílio transporte

A Prefeitura de Bariri recebe a partir de sábado (1º) as inscrições para o Programa Municipal de Assistência Estudantil (PMAE), que concede o benefício de auxílio transporte de estudantes que residem no município e que se deslocam para outras cidades por conta dos estudos.

Os alunos cadastrados em anos anteriores devem se inscrever novamente para receber o benefício durante o ano de 2025.

Os alunos que estudam nas cidades de Barra Bonita, Ibitinga, Bauru, Jaú e Pederneiras poderão participar do PMAE. O benefício é devido apenas aos estudantes que residem em Bariri e frequentam exclusivamente cursos pré-vestibulares, universitários, técnicos, profissionalizantes e de ensino médio público, nas cidades mencionadas.

A Prefeitura de Bariri concede o benefício mensal em até dez parcelas, com início no mês de fevereiro (com pagamento em março) e término no mês de novembro (com pagamento em dezembro), nos seguintes valores: Barra Bonita R$ 180,70; Bauru R$ 209,00; Ibitinga R$ 180,70; Jaú R$ 165,00; Pederneiras R$ 165,00; Jaú (diurno integral) R$ 259,30; e Bauru (diurno integral) R$ 334,70).

Para inscrever-se no programa, o estudante deverá solicitar o benefício através do site www.bariri.sp.gov.br e encaminhar os documentos solicitados no ato da inscrição pelo próprio formulário de inscrição on-line.

Baixa renda

Além disso, os estudantes que comprovarem baixa renda familiar poderão ser atendidos, através do benefício socioeconômico, por um valor complementar nos seguintes valores: Barra Bonita (R$ 125,70), Bauru (R$ 141,40), Ibitinga (R$ 125,70), Jaú (R$ 108,40), Pederneiras (R$ 108,40), Jaú (diurno integral R$ 174,40) e Bauru (diurno integral R$ 259,30).

Neste caso, para inscrever-se no programa, o estudante deverá solicitar o benefício através do site www.bariri.sp.gov.br e encaminhar os documentos solicitados no ato da inscrição pelo próprio formulário de inscrição on-line.

As documentações relativas ao benefício socioeconômico deverão ser entregues diretamente no Setor de Expediente no Paço Municipal “16 de junho”, localizado à rua Francisco Munhoz Cegarra, 126, com horário de atendimento das 8h às 17h.

Para receber o benefício, o estudante deverá comprovar mensalmente que frequentou o curso e apresentar o comprovante de viagem.

Fique atento ao seu e-mail, pois a Prefeitura de Bariri enviará uma notificação através do e-mail transporteestudantil@bariri.sp.gov.br confirmando a validação de sua inscrição.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Setor de Protocolo da Prefeitura de Bariri pelo telefone (14) 3662-9200, ramal 9218. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)