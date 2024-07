Educação: Os 3.735 alunos da rede municipal voltam às aulas quarta-feira

Nesta quarta-feira (24), os 3.735 alunos da rede municipal de ensino de Bariri retornam às aulas, após pouco mais de 20 dias de férias escolares. Todos retornam com atividades normais e em horários regulares.

De acordo com a equipe gestora, a rede é formada por 614 alunos das creches municipais (que neste período continuaram os cuidados às crianças); 663 das escolas de educação infantil (Emeis); e 1.542 das séries iniciais mais 916 das séries finais do ensino fundamental (Emefs).

Professores, coordenadores e gestores da rede municipal retornaram às atividades dois dias antes. Na segunda-feira (22), houve formação para os docentes, em parceria com a FTD Sistema de Ensino. O palestrante foi o professor doutor Airton Dias, com o tema “O Sentido da Vida”, no Umuarama Clube.

Terça-feira (23), houve replanejamento escolar, com as equipes de educadores se reunindo, cada uma em sua unidade de ensino.

Rede estadual

A volta às atividades do segundo semestre para a rede estadual de ensino será na segunda-feira (29), com recuperação de conteúdos para estudantes de baixo rendimento.

As atividades de recuperação são uma chance para recuperar as notas e se estendem até o dia 02 de agosto, sexta-feira. Envolvem disciplinas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio.

Após o período, os estudantes serão avaliados em uma prova marcada para 5 de agosto. A nova nota substituirá a menor entre os dois bimestres anteriores, contribuindo para reduzir as defasagens.

A totalidade dos alunos matriculados na rede estadual somente retorna na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, com aulas e horários regulares.