Educação: Mini Mundo lança apostila para 2025

A Escola Mini Mundo realizou no dia 25 de outubro, no Clube da Melhor Idade, evento de apresentação e lançamento de apostila para 2025. O material será utilizado para os níveis de ensino do Baby ao Infantil 3.

A autoria é de Gisleine Macena Camillo (Tia Gi), mantenedora há 43 anos das escolas Mini Mundo e Colégio Max Beny Macena, e do designer gráfico Joel Nogueira.

Participaram diretores do Colégio Santa Marcelina e ADV Unidade Ensino Médio de Botucatu, Colégio Educare de Itápolis, Colégio CEBI de Ibitinga, Secretária de Educação de Boraceia, autoridades civis e militares.

As apostilas já foram utilizadas pelas turmas do período da manhã 2024, permitindo à equipe escolar a verificação prática dos resultados, os quais ficaram acima da média.

Além disso, varias mães e professoras deram depoimento sobre a metodologia da apostila, pois sua existência vem desde os anos 90, agora reformulada e repaginada.