Educação: Licitação da merenda prevê gasto anual de R$ 8,3 milhões

A Prefeitura de Bariri abriu licitação para contratar empresa que irá fornecer merenda escolar a alunos das redes municipal e estadual.

O pregão eletrônico terá a abertura das propostas no dia 10 de outubro.

Para essa disputa, a administração municipal estimou valor de R$ 8,3 milhões por um período de 12 meses.

Há vários tipos de cardápio, conforme a o nível de ensino do estudante (confira quadro).

A última licitação foi realizada em abril de 2022. Na ocasião, a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda. foi a vencedora, com proposta de R$ 5 milhões.

Inicialmente, o contrato teria vigência de maio de 2022 a maio de 2023, mas foi prorrogado.

No início deste ano a Prefeitura de Bariri publicou empenho no valor de R$ 6,5 milhões, valor relacionado ao serviço de merenda pelo prazo de 12 meses.

O contrato consiste na prestação de serviços no preparo da alimentação escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, e limpeza e conservação das áreas abrangidas.