Educação: Inscrições para o curso de eletricista continuam abertas

Continuam abertas as inscrições para o curso de Eletricista – Instalações Elétricas (Baixa Tensão), na Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone. A formação tem início dia 7 de maio, terça-feira.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

O curso resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp).

A formação é gratuita. É necessário, porém, ter 18 anos completos e é desejável ter terminado de cursar o ensino fundamental.

As aulas vão ser ministradas nos dias 07, 08, 09 e 10 de maio, das 8 às 17 horas, com intervalo para o almoço. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Para se inscrever, é preciso apresentar original ou cópia do RG e CPF ou CNH que contenha os números do RG e CPF. (Fonte: Assessoria de Comunicação)