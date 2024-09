Educação: Grêmio da Escola Julieta desenvolve projeto social com idosos

Há dois anos consecutivos, o Grêmio Estudantil da Emef Profª Julieta Rago Foloni desenvolve projeto social “Chá com amor”, junto ao Lar Vicentino de Bariri.

Para iniciar os trabalhos, os gremistas assistem a vídeos relacionados ao tema Valorização do Idoso. Há debates sobre o assunto e muitas ideias são lançadas para dar continuidade ao projeto, gerando conscientização e ação. Nessa oportunidade, confeccionam cartazes de divulgação na escola, dando início ao período para arrecadação de bolachas e material de higiene e limpeza.

O corpo docente da escola também participa contribuindo com fraldas geriátricas.

Esse ano a arrecadação ganhou a parceira do Supermercado Aquilante. Os gremistas foram neste estabelecimento comercial apresentar o projeto à comunidade e fazer as arrecadações de bolachas e materiais de limpeza ao Lar Vicentino.

Em 1º de outubro, Dia do Idoso, os gremistas e a gestão escolar fazem a entrega de todas as arrecadações, culminando com o Chá com Amor. A tarde agradável sempre acontece com muita alegria, onde as crianças se confraternizam com os internos. O coral Harmonia, da escola Julieta se apresenta e encanta a todos os presentes.

“Esse momento é sempre inesquecível para todos os participantes, principalmente pelas crianças, que com certeza, jamais esquecerão”, ressalta a equipe escolar.