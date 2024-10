Educação: Governo SP vai premiar melhores escolas no Saresp

A partir da edição deste ano, as unidades escolares que atingirem as metas ouro e diamante nas provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) vão receber uma bonificação de acordo com o número de alunos matriculados.

A medida foi publicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dia 23 de outubro, com uma lista de projetos e atividades em que as escolas podem aplicar o prêmio.

A lista é dividida em cinco eixos: cultura e artístico, meio ambiente, convivência, esporte e tecnologia.

Entre as opções estão aquisição de materiais e equipamentos para produção artística (como instrumentos musicais, figurinos, tintas e pincéis); materiais para coleta seletiva e compostagem; organização de campeonatos esportivos internos; e compra de computadores, tablets, kits de robótica e componentes eletrônicos.

Os recursos serão aplicados pelos grêmios estudantis a partir das regras do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE Paulista). A orientação é que as escolas promovam votações e submetam um plano de ação detalhado à gestão.

Metas ouro e diamante

A premiação varia de acordo com o número de alunos matriculados por unidade e o status da meta – ouro são R$ 50,00 por aluno e diamante são R$ 100,00 por aluno.

Por exemplo: a escola A atingiu a meta ouro e tem 500 estudantes. Assim, no total, o grêmio receberá R$ 25 mil. Já para a escola B, com os mesmos 500 matriculados, mas que alcançou o patamar diamante a premiação será maior: R$ 50 mil.

Os estudantes com notas igual ou superior a oito também serão reconhecidos com certificados por mérito.

Saresp 2024

O Saresp deste ano será aplicado para alunos do 2º e 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do 6º ao 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental em todas as escolas estaduais. Para as três séries do Ensino Médio a avaliação é realizada por meio do Provão Seriado Paulista.

(Fonte: Assessoria de Imprensa da Seduc-Sp)