Educação: Evento marca abertura da cápsula do tempo na Escola Euclydes

A Escola Euclydes Moreira da Silva, de Bariri, está completando 110 anos de existência no mês de setembro.

No dia 18 de setembro houve continuidade das festividades, com destaque para a abertura da cápsula do tempo.

Ela foi enterrada em setembro de 2014, contendo fotos de alunos, da equipe escolar, além de cartas e artigos produzidos pelos estudantes, além de exemplar do Jornal Candeia.

A ideia é que fosse aberta dez anos depois, guardando desejos, sonhos e expectativas para 2024.

Também no dia 18 a escola realizou a cerimônia para o enterro de uma nova cápsula, que será aberta daqui 10 anos.

As festividades continuam no dia 28 de setembro, com a exposição de todo material contido na cápsula aberta, bem como outras atividades, como gincanas e exposição de trabalhos dos alunos. A atividade é aberta à comunidade, que pode visitar a escola das 15h às 18h.