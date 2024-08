Educação: Escolas municipais de Bariri melhoram nota do Ideb

Praticamente todas as escolas municipais de Bariri tiveram alta nas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) recentemente, no comparativo entre 2021 e 2023.

Os dados dizem respeito aos resultados finais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

O Candeia divulga os índices de 2019, de 2021 e de 2023, considerando que as notas de 2021 refletem o período agudo da pandemia da Covid-19, em que alunos ficaram distantes fisicamente das salas de aula.

Considerando-se os anos iniciais (1º ao 5º ano) e os anos finais (6º ao 9º ano), ambos do ensino fundamental, a única escola de Bariri a ter queda na nota do Ideb foi a Professora Joseane Bianco. As demais tiveram aumento da nota.

Em Bariri, os anos iniciais são oferecidos exclusivamente pela rede municipal. Já os anos finais possuem unidades de ensino mantidas pela prefeitura e pelo governo estadual. No caso da rede estadual, houve queda nas notas do Ideb entre 2021 e 2023.

Para a diretora Municipal de Educação e Cultura, Silmara Cristina Cocia Beltrami, as escolas municipais de anos iniciais se destacaram pelo bom desempenho, aumentando significativamente as notas em relação à última prova realizada em 2021.

“Isso só foi possível devido ao trabalho realizado pautado no Plano de Retomada da Aprendizagem desenvolvido após o retorno das aulas presenciais em setembro de 2021 por todas as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino”, destaca ela.

Ensino médio

Em Bariri, o ensino médio é oferecido exclusivamente pela rede estadual. Não há como fazer comparativo porque a Escola Professora Idalina Vianna Ferro não apresentou nota do índice em 2023. Já a Escola Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato não teve nota em 2019 e também em 2021.

As notas não contabilizadas se devem ao fato de o número de participantes no Saeb ter sido insuficiente para que os resultados fossem divulgados. Ou seja, no dia da aplicação da prova ocorreram muitas faltas dos alunos.

Numa análise da rede estadual como um todo, o governo estadual afirma que o diagnóstico feito no início da gestão apontou defasagem na aprendizagem e a necessidade de implementar medidas para recuperar o déficit acumulado ao longo da pandemia e que ainda reflete nas avaliações dos alunos da rede. As principais ações nesse sentido foram implementadas a partir do segundo semestre do ano passado.

Desde o início da gestão, a Secretaria Estadual de Educação promove uma série de iniciativas para fortalecer o aprendizado dos estudantes matriculados no ensino fundamental e médio. As mudanças incluem apoio à alfabetização na idade certa em parceria com municípios paulistas, recuperação semestral com foco na recomposição da aprendizagem e ampliação de cursos de formação continuada para professores.