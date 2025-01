Educação: Escola Idalina inicia ano letivo com 821 alunos

Com a proximidade do início do ano letivo de 2025, a Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro já está em preparação para acolher seus estudantes e garantir mais um ano de ensino de qualidade.

A equipe gestora iniciou o processo de planejamento, enquanto os professores se reunirão a partir do dia 29 de janeiro para um período de estudos e discussões com o objetivo de fortalecer ainda mais a prática pedagógica.

O momento de formação continuada será focado em atualizações sobre novidades legais e diretrizes pedagógicas enviadas pela Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é garantir que a escola esteja alinhada às demandas educacionais contemporâneas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento acadêmico, social e humano de seus alunos.

O ano letivo terá início no dia 3 de fevereiro. A unidade de ensino está pronta para receber 219 estudantes dos anos finais do ensino fundamental, 576 alunos do ensino médio e 26 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 821 estudantes.

Esses números refletem a abrangência e a importância da instituição na comunidade local, reafirmando seu papel como referência educacional na região.

“A escola orgulha-se de oferecer um ensino comprometido com a formação cidadã e com o preparo para os desafios do mundo atual. A gestão escolar e os professores seguem empenhados em proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante, onde cada estudante pode alcançar seu pleno potencial”, destaca a equipe.

“Com energia renovada e foco na qualidade, a escola está pronta para mais um ano de aprendizado, troca de experiências e crescimento. Que 2025 seja marcado por conquistas e realizações para toda a comunidade escolar”, finaliza a direção do colégio.

(Fonte: Equipe da Escola Idalina)