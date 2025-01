Educação: Escola Ephigênia retorna às aulas no dia 3 com ampliação do ensino integral

A Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato dará início ao ano letivo de 2025 no planejamento das atividades com toda a equipe escolar nos dias 29,30 e 31 de janeiro. O início das aulas com os alunos será no dia 3 de fevereiro.

A unidade de ensino contará este ano com 11 salas de aula, sendo 205 estudantes no Ensino Fundamental – anos finais e 125 estudantes no Ensino Médio, totalizando 330 alunos, com algumas vagas disponíveis para serem preenchidas.

A novidade para 2025 será a ampliação do ensino integral, que passará de 7h para 9h diárias, com todos os alunos em único turno, das 7h30 às 16h30.

Assim, professores, alunos, equipe gestora e todo apoio administrativo e pedagógico funcionarão no mesmo horário. O programa integral terá uma média de 8 aulas de 50 minutos por dia, divididas entre componentes da base nacional comum curricular e parte diversificada, que inclui aulas de Robótica, Disciplinas Eletivas, Clube Juvenil, Projeto de Vida, Tutoria, Esporte-Música-Arte, Empreendedorismo, Educação Financeira, Práticas Experimentais de Ciências da Natureza e Matemática, entre outras. O Programa conta, ainda, com dois intervalos e uma hora de almoço.

O Acolhimento, no Programa Ensino Integral (PEI), é feito pelos próprios Alunos Acolhedores, preparados pela equipe gestora, com atividades e dinâmicas para o primeiro dia de aula, mas que incorporam uma atitude acolhedora.

No PEI o acolhimento faz parte da rotina da escola e é um diferencial na vida de todos que participam da educação integral, que tem como missão formar jovem protagonista autônomo, competente e solidário.

O trio gestor da Escola Ephigênia tem como diretora Rosimeire Bodoni Massocato, vice-diretora Kéren-Hapuque de Gouvêa Cabral e coordenadora geral Vera Lúcia Pinheiro de Freitas Pallamin.