Educação: Escola Ephigênia comemora o Dia do Contador de História

Dia 20 de março é comemorado o Dia do Contador de História. Para resgatar essa tradição importante para a arte e educação, os professores Giane Fallseti e Lauan Silva realizaram projeto com alunos da EPI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunado.

As atividades envolveram alunos do Ensino Fundamental II. A ideia foi enfatizar que, se antigamente as histórias eram contadas somente pelos pais e avós na cabeceira da cama ou ao redor de uma fogueira, hoje, o contador se tornou uma profissão e está presente nas escolas, shoppings, praças, hospitais e feiras.

Segundo os professores, a atividade resultou de parceria com a equipe de Linguagens, que envolve as disciplinas de Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Eletiva.

A história contada foi inspirada no conto alemão “A menina do coração de ouro” e a encenação e produção foram idealizadas pelos professores.

Como não poderia deixar de ser, os alunos ficaram encantados com o resultado.

Giane e Lauan agradecem a colaboração dos envolvidos, estudantes presentes, equipe gestora da escola e professores. “Foi um momento único e emocionante”, finalizam.