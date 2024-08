Educação: Escola Ephigênia comemora aniversário com festividades especiais

Quarta-feira (28), a EPI Profª Ephigênia Cardoso Macho Fortunato completou 48 anos de existência e a equipe escolar programou atividades especiais.

Logo pela manhã, alunos, professores e funcionários uniram-se em coro vibrante de “Parabéns para Você”, marcando o início de um dia festivo, que destacou o espírito de comunidade e dedicação à instituição.

A programação contou com apresentações culturais que encantaram a todos. Os alunos mostraram talento e envolvimento por meio de números musicais e dançantes. O ambiente foi festivo e contagiante, com destaque para a criatividade e o compromisso da escola com a formação integral dos jovens.

Das 18h às 20h, houve a Feira de Profissões. Segundo a equipe, a ideia foi oferecer aos participantes visão abrangente sobre diversas carreiras, proporcionando oportunidade valiosa para estudantes e comunidade explorarem futuros caminhos profissionais.

Para encerrar a programação em grande estilo, houve apresentação da Associação Cultural Quilombo de Bariri.

“A celebração do aniversário da Escola Ephigênia não apenas marcou o sucesso de mais um ano letivo, mas também reforçou o papel fundamental da educação na formação de cidadãos preparados e inspirados para o futuro”, destacou a equipe escolar. (Colaborou: Professor Lauan Silva)