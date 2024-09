Educação: Escola Ângela participa do projeto ‘Corteva na Escola’

No dia 19 de agosto, os alunos dos quintos anos A e B da EMEF Professora Angela Maria Prearo Fortunato participaram do Projeto“Corteva na Escola”, em parceria com a Corteva Agriscience, Assobari, Della Coletta Bioenergia (DCBio) e Coopercitrus.

Os estudantes tiveram uma palestra com o tema “Meu herói, o agricultor”, que abordou a história da agricultura, uso da água e fontes de energia. As crianças também participaram de brincadeiras e tomaram um lanche saboroso. Foi um dia de aprendizado e diversão. Como produto final desse projeto, realizaram uma redação, onde eles escreveram tudo o que aprenderam.

Os textos foram lidos por uma comissão, elegendo seis estudantes, os quais foram premiados com uma bicicleta cada um, na Assobari. Os familiares estiveram na escola, num momento de muita emoção, para a retirada dos prêmios.

A escola também foi presenteada com um SmartScreen Projetor LED que será muito útil no cotidiano da sala de aula.

“Agradecemos à Corteva Agriscience, Assobari, Della Coletta Bioenergia e Coopercitrus pela oportunidade, organização e o carinho que receberam os estudantes e por essa iniciativa tão importante. Essa experiência, com certeza, ficará na memória dos nossos queridos alunos”, destaca a professora Fabiele Ap. Dipe.