Educação: Engenheira baririense recebe Prêmio Capes de Tese 2024

Dia 12 de dezembro, em Brasília (DF), houve a solenidade de entrega do Prêmio Capes de Tese 2024, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que agraciou as melhores teses de doutorado defendidas no ano de 2023.

A doutora em Engenharia de Materiais de Bariri, Isabela Reis Lavagnini, de 34 anos, foi uma das ganhadoras, através do programa de pós-graduação de Engenharia e Ciências de Materiais, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA-USP).

O título da tese vencedora na área de materiais é “Sintetização de zircônia, hidroxiapatia e compósito hidroxiapatia-zircônia via Flash Sintering”, sob orientação da professora Elíria Maria de Jesus Agnolon Pallone.

Isabela não pode comparecer à premiação porque está na cidade de Trento, na Itália, realizando pós-doutorado em Engenharia de Materiais. Foi representada pela orientadora Elíria.

Prêmio Capes de Tese

Nesta edição, o Prêmio Capes de Tese agraciou 49 trabalhos. O objetivo é aumentar a visibilidade das ações positivas e indutoras da Capes na pós-graduação brasileira.

Os critérios de premiação dos trabalhos consideram a originalidade e a relevância para o meio científico, tecnológico, social e cultural, metodologia utilizada, qualidade da redação, além da quantidade de publicações decorrentes da tese.

Os autores das teses selecionadas recebem bolsa de até um ano para estágio pós-doutoral em instituição nacional, certificado e medalha.