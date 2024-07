Educação: Educação de SP inclui Bariri na oferta de ensino técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou ampliação das atuais 1.393 para 1.911 escolas estaduais que ofertam o itinerário de ensino técnico para o ano de 2025

As matrículas previstas para o próximo ano letivo contemplam os estudantes que estarão na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, período dedicado aos aprofundamentos previstos no Novo Ensino Médio.

Na região de Bauru, são 1.228 alunos matriculados em 30 escolas em 2024. O número deve subir para 2.755 vagas em 42 escolas no próximo ano.

Bariri integra a lista de 22 cidades em que o ensino técnico será ofertado em 2025, juntamente com Bauru, Agudos, Arealva, Bocaina, Brotas, Duartina, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Mineiros do Tietê, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Promissão, Sabino, Torrinha e Ubirajara.

Para o próximo ano, serão ofertados os mesmos nove cursos da grade da Educação (administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas), além das turmas com aulas nos centros do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) — em nova parceria da Educação para o próximo ano.

Estágio para ensino técnico

A proposta da Seduc-SP visa oferecer aos estudantes complementação do ensino e da aprendizagem, e prevê o pagamento de bolsas mensais de R$ 800 a estagiários que frequentam os cursos na área de tecnologia oferecidos no itinerário formativo de Ensino Médio Técnico, de ciência de dados e desenvolvimento de sistemas.

Para os demais cursos, a expectativa da Educação é um pagamento mensal de R$ 650. Para todos os estudantes selecionados, a bolsa será paga por quatro horas de jornada de atividades de estágio diárias — 20 horas semanais. A expectativa é que o programa alcance 30 mil estudantes estagiários em 2025.

Seleção para professores

A Educação está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores do Itinerário de Formação Técnica Profissional do Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49.

A remuneração dos professores selecionados é de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais. Para 2025, devem ser contratados cerca de 3.000 profissionais, 62 deles na região de Bauru. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro.

(Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da (Seduc-SP))