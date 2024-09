Educação: Curso de Excel Básico tem inscrições prorrogadas

A Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone, conveniada ao Senai, prorrogou as inscrições para o curso de Excel Básico, que segue com as matrículas abertas.

É possível se inscrever de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, e sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na Secretaria da Escola.

No momento da inscrição, é necessário apresentar original ou cópia de RG e CPF ou CNH e Comprovante de Residência. Caso o candidato seja menor de idade, ele deve estar acompanhado de seu responsável legal portando, também, os documentos CPF e RG ou Carteira Nacional de Habilitação.

Os requisitos para inscrição são ter 16 anos completos e conhecimentos básicos em informática. É desejável também ter Ensino Fundamental II completo.

Serão disponibilizadas duas turmas, uma no período da tarde, das 14h às 17h, e uma no período da noite, das 19h às 22h. O candidato deverá escolher o horário pretendido no ato da matrícula. Esta escolha não poderá ser alterada posteriormente.

O curso é gratuito, realizado por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de Bariri e o Senai.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3662-4544 ou pessoalmente na secretaria da Escola. (Fonte: Assessoria de Comunicação)