Educação: Curso de Confeccionador de Ovos de Páscoa tem inscrições abertas

De 27 de fevereiro (terça-feira) a 1º de março (sexta-feira), estão abertas as inscrições para o curso de Confeccionador de Ovos de Páscoa, na Escola de Formação Profissional Francisco Leoni, conveniada ao Senai.

O curso é gratuito e resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri e o Senai. As matrículas devem ser efetuadas de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na secretaria da escola. As 16 vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Para a matrícula é necessário apresentar original ou cópia legível e completa dos seguintes documentos: CPF, RG (ou Carteira Nacional de Habilitação) e Comprovante de residência.

Se o candidato for menor de idade, deverá comparecer com seu responsável legal, munido também de CPF e RG (ou Carteira Nacional de Habilitação).

As aulas do curso de Confeccionador de Ovos de Páscoa serão realizadas no turno da tarde, das 13h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-4544 ou pessoalmente na secretaria da Escola. (Fonte: Assessoria de Comunicação)