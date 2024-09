Educação: Colégio Max inaugura sala de leitura

O Colégio Max Beny Macena inaugurou na tarde de quarta-feira (25) sala de leitura que leva o nome de Ynnói Pavani Macena.

Ela é viúva de Beny Macena, com quem teve cinco filhos, uma delas Gisleine Macena Camillo, fundadora da escola.

Compareceram ao evento familiares e amigos da homenageada, equipe escolar, alunos e pastor Silas, que fez oração.

A sala de leitura é voltada especialmente para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A ideia é incentivar os estudantes para a prática da leitura.

O Colégio Max Beny Macena pretende investir futuramente em projeto voltado aos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, para descanso, conversa e também discussão de temas relacionados à educação.