Educação: Bariri tem 4.887 estudantes matriculados para 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2024. As matrículas tratam de alunos que irão cursar a rede pública em 2025.

Conforme os dados do MEC, publicados por meio da Portaria nº 1.209, de 26 de dezembro, Bariri efetivou 4.887 matrículas na rede pública (município e governo estadual), desde a creche até o ensino médio.

Desse total, 4.629 matrículas são relacionadas ao ensino regular, 130 são da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 128 da educação especial.

O ensino infantil (creche e pré-escola) é de competência exclusiva das prefeituras. Bariri oferece o ensino integral para creche e parcial para pré-escola (Emeis).

Os anos iniciais (1º ao 5º ano) no município também ficam a cargo da prefeitura. Já os anos finais (6º ao 9º ano) possuem estudantes nas redes municipal e estadual.

O ensino médio em Bariri conta com alunos matriculados apenas nas escolas estaduais.

A Escola Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato oferece o ensino integral tanto do 6º ao 9º ano, quanto do ensino médio.

A Escola Professora Idalina Vianna Ferro atua com o mesmo público, só que oferece ensino parcial em três períodos: manhã; tarde; e noite.

No censo preliminar, divulgado em outubro de 2024, eram 558 alunos matriculados no ensino médio parcial e 77 no integral. Agora, com o censo final, são 607 no médio parcial e 37 no integral.