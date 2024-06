Educação: Alunos estudam marcas da Segunda Guerra na história de Bariri

Alunos da Emef Prefeito Modesto Masson participaram de atividades ligadas a um projeto que estuda marcas da Segunda Guerra Mundial (1939/1945) na história de Bariri.

A ação foi coordenada pela professora de História, Gisela Forcin Favaro, e envolveu alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

Uma das atividades foi visita à Praça Joaquim Lourenço Correa, conhecida como Praça da Matriz. Lá conheceram placa em homenagem a baririenses, ex-combatentes da Segunda Guerra, que lutaram no fronte de batalha no norte da Itália.

Para enriquecer o aprendizado, compartilharam com o curador do Museu Mario Fava, José Augusto Barboza Cava, detalhes do grande feito.

O grupo ainda visitou a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, também na área central, para contemplar o painel do altar. A arte é obra do artista polonês Aritchel Caskuverich, que foi torturado por nazistas. Segundo relatos, após esse período sombrio, ele veio ao Brasil e contribuiu com a criação do painel local.

Os estudantes puderam também conferir acervo da família do ex-pracinha, José Francisco de Assis, que contém cantil, máscara de gás, capacete entre outros objetos utilizados durante a batalha.

A equipe escolar expressou gratidão à família, por compartilhar os preciosos itens, e agradeceu a colaboração e ensinamentos recebidos de Cavinha.

Entre os vários aspectos observados durante o projeto, alunos e professora ressaltaram a necessidade de Bariri contar com local adequado para guardar essas relíquias. “Cada item desse acervo que se perde, é uma parte da nossa história que deixamos de preservar”, conclui a professora Gisela.