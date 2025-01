Educação: Alunos de Bariri obtêm aprovação no Provão Paulista

Alunos das escolas estaduais de Bariri (Professora Idalina Vianna Ferro e Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato) conseguiram aprovação no Provão Paulista Seriado 2025.

Pela escola Idalina, irão ingressar em cursos superiores João Gabriel Storion Naufal (Medicina na USP), Gabriel Caçador de Antonio (Engenharia Ambiental na USP), Leonardo Oliveira Eid (Ciências da Computação na USP), Nayla Albertini Dias (Educação Física na Unesp), Pedro Dugnani (Construção Naval na Fatec) e Renato Saro Marcolino (Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Fatec).

Pela escola Ephigênia, os aprovados foram Arielle Gomes da Silva Salomão (Zootecnia na Unesp), Jonathan Diego Silva de Oliveira, Robson Lucas Silva Melgaço e Gustavo Camargo Del Pupo (Gestão da Produção Industrial na Fatec de Jaú) e Maria Eduarda Valério (Hidráulica e Saneamento Ambiental na Fatec de São Paulo).

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo liberou às 14h de segunda-feira (20) o resultado e a primeira chamada do Provão Paulista Seriado 2025 para 7.652 estudantes que ingressarão nos cursos superiores no primeiro semestre na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

Dos alunos da rede estadual aprovados e convocados nesta primeira chamada, 198 são da região de Bauru.

Pelo segundo ano, a Secretaria da Educação aplicou a prova que beneficia estudantes no acesso às instituições de ensino superior do estado, entre elas as melhores do país e da América Latina.

Para este primeiro semestre, as vagas são distribuídas da seguinte forma: 1.500 para a USP; 934 para a Unesp; 325 para a Unicamp; e 4.893 vagas para as Fatecs.