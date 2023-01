Bariri: Prefeitura entrega kits, apostilas e uniformes no início do ano letivo

Os alunos da rede municipal de ensino estão iniciando o ano letivo nesta segunda-feira (30).

De acordo com o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), os 3.592 estudantes das 19 unidades escolares (seis creches, seis escolas de educação infantil – Emeis – e sete de ensino fundamental) receberão apostilas, uniformes e kits escolares.

“Neste 2023, conseguimos, com muita responsabilidade e planejamento, viabilizar todos os setores da Prefeitura e recursos financeiros para que o material didático e uniformes sejam entregues em tempo hábil, ao contrário de anos anteriores, em gestões passadas, quando, muitas vezes, esses kits escolares eram entregues somente alguns meses após o início das aulas”, escreveu o prefeito em sua página no Facebook.