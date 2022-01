Bariri: Parceria traz curso de manutenção e operação de máquinas agrícolas

A partir desta quinta-feira, 20, a Escola do Senai de Bariri (Escola Profissionalizante Francisco Leoni) abre inscrições para o curso gratuito de Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas.

A capacitação profissional resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri, o Grupo Branco Peres Agribusiness, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da Escola do Senai, das 8h às 17h. Maiores informações através do telefone 3662-4544.

O objetivo do curso é capacitar profissionais a empregar técnicas corretas na operação, acoplagem e manutenção de tratores agrícolas. É uma atividade importante para as empresas ligadas ao setor, por isso a busca por profissionais qualificados é constante.

