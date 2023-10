Bariri: Matrículas na rede municipal de ensino devem ser realizadas até dia 6 de outubro

Até o dia 6 de outubro, sexta-feira, estão abertas matrículas para o ano letivo de 2024 da rede municipal de ensino de Bariri.

Neste momento, o procedimento ocorre somente para alunos ingressantes da Educação Infantil; 1º ano do Ensino Fundamental 1; e 6º ano do Ensino Fundamental 2.

As matrículas devem ser feitas pelos pais ou responsáveis Para efetuar o processo, deve-se procurar a escola mais próxima de sua residência, munidos de documentação exigida.

A lista de documento inclui: cópia da certidão de nascimento; uma foto 3×4 recente; cópia do cartão SUS; e um comprovante de endereço ou, para os que não possuem comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis, uma declaração de residência registrada em cartório.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Box: Consulte o link para saber a unidade escolar a que pertencem os bairros

• CRECHES: http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/bariri/portaria/2023/setembro/10610.php?fbclid=IwAR31LDfkHu89LXJBipW_upaeO1xyDo6clORfkfYDY41cdgnuTem-MhWA3TY

• EMEIS: http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/bariri/portaria/2023/setembro/10611.php?fbclid=IwAR0hwTq-Tww-YMm69DWXdnK05-WGncbnq935AqvBOb-P9pdm3EdXcrFNqPs

• ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/bariri/portaria/2023/setembro/10612.php?fbclid=IwAR28gdtC36hZJDojVZTJ_13Xj6Ir0nbdIWc2ZZzE3dalOSkV7GYylFDNZEE

• ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/bariri/portaria/2023/setembro/10613.php?fbclid=IwAR3-EytaIvIfpU15AGvSX24x4BhGSGZlHpqF442SG7BWNEcK-D_Vbd5CejA

• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:

http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/bariri/portaria/2023/setembro/10614.php?fbclid=IwAR0hJbhDEXqJhTNUuHZxMzfk2pXE2HAoUviOpOItuYUH_81CM5YLJdqI1uo