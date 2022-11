Bariri: Diretoria de Educação divulga lista de classificação de matrícula por deslocamento

A Diretoria de Educação, Cultura e Esporte de Bariri divulga a classificação, por unidade escolar, das inscrições para matrículas por deslocamento para vagas remanescentes.

No caso de vagas remanescentes, a unidade escolar, seguindo rigorosamente a lista de classificação, entrará em contato com os pais e/ou responsáveis para efetivação da matrícula.

Deste modo, pais e/ou responsáveis não precisam ir até a escola, basta aguardar o contato telefônico da unidade escolar, pois as vagas podem surgir a qualquer momento, inclusive após o início do ano letivo.

Na confirmação da vaga/matrícula na unidade escolar desejada não haverá transporte escolar público municipal, sendo de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis em transportar o educando no horário de aula e/ou eventuais atividades extracurriculares que venham a acontecer. Na matrícula, o aluno terá direito à vaga e não ao período.

Link de acesso à lista:

https://www.bariri.sp.gov.br/arquivos/classificac%CC%A7a%CC%83o_final_2023_inscric%CC%A7a%CC%83o_de_matri%CC%81cula_por_des_28075955.pdf?fbclid=IwAR2yL7vQzHXVjkKxGN28Li7GecOzP3mgoPxUh28EE_AbRL8j03665Wth-3U